Bloomberg: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск отменил дополнительные выходные дни для работников компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Они подчеркнули, что Маск также планирует отменить возможность удаленной работы и добиться того, чтобы сотрудники, избежавшие увольнений, вернулись в офис на полный рабочий день.

Агентство отмечает, что дополнительный выходной для сотрудников компании был введен во времена пандемии коронавируса, а его отмена является еще одним признаком недовольства Маска существующей корпоративной культурой компании.

Накануне телеканал CNBC со ссылкой на источники в компании утверждал, что менеджеры Twitter приказали некоторым сотрудникам работать по 12 часов в смену семь дней в неделю, что эквивалентно 84 часам в неделю, чтобы уложиться в сроки, установленные Маском.

Ранее стало известно, что глава SpaceX Илон Маск должен принять участие в саммите «Большой двадцатки» (G20).

Маск будет одним из спикеров на сессии «Навигация по глобальным технологическим инновациям будущего».