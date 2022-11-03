Bloomberg: инфляция в Британии может заставить часть студентов отказаться от учебы в вузах

Инфляция в Великобритании «съедает» часть средств студентов, делая работу с минимальной заработной платой более привлекательной, чем получение высшего образования. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Инфляция выше 10% означает, что половина студентов университетов из беднейших домохозяйств Великобритании, которые имели право на бесплатное питание, думают над тем, чтобы бросить учебу из-за финансовых проблем», — приводит агентство результаты опросу Student Beans.

По данным Bloomberg, студенческие кредиты сократились на 11% в реальном выражении по сравнению с 2020-2021 годами.

Телеканал Sky News ранее сообщал, что 60% жителей Великобритании с начала 2022 года ограничивали использование отопления из-за роста цен. Опрос также показал, что 48% респондентов стали реже контактировать с людьми, 27% перешли на удаленный режим работы, и такая же доля опрошенных стала продавать личные вещи.