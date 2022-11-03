Оборот торгов зарубежными акциями на «СПБ Бирже» упал за год на 92%

Объем торгов иностранными ценными бумагами на «СПБ Бирже» по итогам октября сократился на 92% год к году и составил $2,27 млрд. Падение к уровню сентября 2022-го составило 57,8%, говорится на сайте площадки.

«Стоимостной объем сделок в Режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» на СПБ Бирже по итогам октября 2022 года составил $2,47 млрд, что на 57,77% меньше, чем в сентябре 2022 года ($5,85 млрд) и на 92,00% меньше, чем в октябре 2021 года ($30,88 млрд)», — говорится в пресс-релизе «СПБ Биржи».

В то же время количество активных счетов инвесторов в октябре снизилось на 50,40% и составило 175,00 тыс. Для сравнения, в сентябре этот показатель находился на уровне 352,82 тыс.

В пятерку лидеров по объему торгов иностранным ценными бумагами вошли акции и депозитарные расписки Tesla (10,04% общего объема торгов в октябре), Coinbase (5,02%), Alibaba (4,26%), NVIDIA 3,90%) и Marathon Digital Holdings (2,50%). В список наиболее привлекательных зарубежных компаний у участников торгов также вошли Netflix, Inc. (2,42%), Apple (2,11%), Li Auto Inc. (2,09%) и Advanced Micro Devices (1,90%).

С 31 октября 2022 года инвесторам стала доступна опция продажи заблокированных иностранных ценных бумаг на торгах Биржи «Санкт-Петербург». Для реализации этой меры расчетный депозитарий площадки переведет 680 зарубежных активов стоимостью $312 млн на торговые разделы субсчетов.