Путин поручил решить вопрос с обеспечением мазутом и углем для отопления

Путин поручил главам Минстроя и регионов решить вопрос по мазуту и углю для отопления

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Алексей Бабушкин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил руководителю Минстроя Иреку Файзуллину совместно с региональными властями решить вопрос об обеспечении мазутом и углем для отопления. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский президент признал наличие «некоторых сбоев по запасам», призывая совместно с региональными властями «сделать все для того, чтобы обеспечить необходимые нормативы», оказывая им своевременную поддержку.

«Главное в срок все сделать», — подчеркнул Путин в ходе совещания с правительством, обращаясь к главе Минстроя.

Президент уточнил, что речь идет о мазуте, угле и других видах топлива. Он также поручил отдельно доложить о проделанной работе.

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в российских регионах утвердят до конца 2022 года. На ее реализацию в 2023 году выделят 30 млрд руб., еще 100 млрд руб. — в 2024 году и 150 млрд руб. — в 2025 году. По его словам, деньги пойдут, в первую очередь, на замену ветхих коммунальных сетей.

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