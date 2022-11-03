В Минэкономразвития назначили временного куратора туризма

РБК: замминистра Вахруков назначен временным куратором туристической отрасли в Минэке

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Министерство экономического развития РФ

Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития станет действующий замминистра Дмитрий Вахруков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Вахруков будет регулировать организационные вопросы в сфере туризма до назначения профильного куратора.

Источник уточнил, что такое решение было принято на основании приказа министра о внесении изменений в распределение обязанностей между ним и заместителями, согласно которым к полномочиям Вахрукова относятся туризм, туристская деятельность, а также координация и реализация ее приоритетных направлений госрегулирования.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Министерству экономического развития. Такое решение российский глава принял в рамках совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности.

Сообщалось также, что курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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