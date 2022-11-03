Азербайджан потребовал у Евросоюза дополнительные инвестиции для удвоения поставок газа к 2027 году

Азербайджан сможет удвоить экспорт природного газа в Европу только при двух условиях. Для реализации этой цели от властей Евросоюза потребуются дополнительные инвестиции в трубопроводную систему Баку и заключения долгосрочных контрактов о закупке топлива, заявил в интервью Financial Times заместитель министра иностранных дел страны Эльнур Мамедов.

«Кто заинтересован в инвестировании (в Южный газовый коридор — «Газета.Ru»), будь то государственная или частная компания, они должны выложить свои деньги на стол, чтобы мы могли удовлетворить их запросы. В настоящее время Европе крайне необходимо найти альтернативных поставщиков», — пояснил Мамедов.

В июле 2022 года Азербайджан и Евросоюз подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве. Согласно его условиям, обе стороны будут стремиться удвоить поставки топлива из Баку в Брюссель к 2027 году — до 20 млрд кубометров ежегодно. Для этого придется существенно нарастить мощности Южного газового коридора (ЮГК).

О планах Азербайджана и Евросоюза подписать «газовый» меморандум издание EUobserver сообщило 14 июля. Соглашение включило в себя наращивание «поставок каспийского природного газа в Европу и потенциально на Балканы в целях диверсификации». Этот меморандум должен способствовать ослаблению энергозависимости ЕС от импорта российского топлива.