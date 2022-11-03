На Украине раскрыли схему по краже 250 млн гривен под видом закупки бронежилетов для ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило мошенническую схему чиновников Украпатента, которые присвоили 250 млн гривен (более 417 млн рублей) государственных средств, предназначавшихся для закупки бронежилетов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, в схеме были задействованы помимо руководства Укрпатента бывший и. о. госсекретаря Министерства экономики и руководитель одной из благотворительных организаций. В ГБР уточнили, что средства якобы перечисляли на волонтерские счета с целью закупки бронежилетов для военных, однако на самом деле должностные лица присваивали их себе, обналичивая через фиктивные фирмы. Благотворительная же организация предоставляла «заведомо ложные сведения и документы о якобы необходимости закупки бронежилетов для ВСУ».

После завершения сделки директор Укрпатента уехал за границу, чиновница из министерства экономики, которая помогала ему, уволилась.

В настоящее время на счета предприятий, которые были привлечены в схеме вывода средств, наложены аресты, бывшему директору предприятия, его главному бухгалтеру, чиновнице минэкономики и главе благотворительной организации были предъявлены обвинения по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что правоохранители разоблачили троих представителей оборонного министерства, которые украли $580 тысяч при оформлении закупки военной амуниции для армии.

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