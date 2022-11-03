На Украине раскрыли схему по краже 250 млн гривен под видом закупки бронежилетов для ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило мошенническую схему чиновников Украпатента, которые присвоили 250 млн гривен (более 417 млн рублей) государственных средств, предназначавшихся для закупки бронежилетов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, в схеме были задействованы помимо руководства Укрпатента бывший и. о. госсекретаря Министерства экономики и руководитель одной из благотворительных организаций. В ГБР уточнили, что средства якобы перечисляли на волонтерские счета с целью закупки бронежилетов для военных, однако на самом деле должностные лица присваивали их себе, обналичивая через фиктивные фирмы. Благотворительная же организация предоставляла «заведомо ложные сведения и документы о якобы необходимости закупки бронежилетов для ВСУ».

После завершения сделки директор Укрпатента уехал за границу, чиновница из министерства экономики, которая помогала ему, уволилась.

В настоящее время на счета предприятий, которые были привлечены в схеме вывода средств, наложены аресты, бывшему директору предприятия, его главному бухгалтеру, чиновнице минэкономики и главе благотворительной организации были предъявлены обвинения по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что правоохранители разоблачили троих представителей оборонного министерства, которые украли $580 тысяч при оформлении закупки военной амуниции для армии.