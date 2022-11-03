Маск примет участие в саммите G20

Глава SpaceX Илон Маск должен принять участие в саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает CNN Indonesia.

По данным канала, Маск будет одним из спикеров на сессии «Навигация по глобальным технологическим инновациям будущего».

Ранее глава индонезийского МИД Ретно Марсуди в интервью Reuters рассказала, что Индонезии пока неизвестно, примет ли участие президент России Владимир Путин в саммите Группы двадцати.

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Видодо. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Путин с президентом Индонезии свою возможную поездку на саммит G20, Песков не ответил.