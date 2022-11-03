Маск примет участие в саммите G20

close
100%
Ringo H.W. Chiu/AP

Глава SpaceX Илон Маск должен принять участие в саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает CNN Indonesia.

По данным канала, Маск будет одним из спикеров на сессии «Навигация по глобальным технологическим инновациям будущего».

Ранее глава индонезийского МИД Ретно Марсуди в интервью Reuters рассказала, что Индонезии пока неизвестно, примет ли участие президент России Владимир Путин в саммите Группы двадцати.

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Видодо. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Путин с президентом Индонезии свою возможную поездку на саммит G20, Песков не ответил.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть