МАГАТЭ: два блока ЗАЭС переводятся на холодный останов из-за прекращения энергоснабжения

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Alexander Ermochenko/Reuters

Два блока Запорожской атомной электростанции (АЭС) переводятся из режима горячего останова в холодный из-за прекращения внешнего энергоснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«После отключения внешнего питания два реактора, которые находились в режиме горячего останова, переводятся в режим холодного останова», — заявили в агентстве.

Уточняется, что четыре других реактора уже находились в режиме холодного останова.

В четверг в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС вновь потеряла доступ к внешнему электроснабжению из-за ночного обстрела и сейчас получает резервное питание от аварийных дизель-генераторов.

2 ноября советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что пятый и шестой реакторы Запорожской АЭС были переведены из режима холодного останова в горячий, подразумевающий работу станции на теплоотдачу.

Он также заявлял, что в ближайшее время на Запорожской АЭС ожидается ротация инспекторов МАГАТЭ.

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