Российский бюджет недополучил 7,5 млрд рублей нефтегазовых доходов в октябре

По итогам октября фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет оказался ниже прогнозов Минфина на 7,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2022 года составило -7,5 миллиарда руб», — отметили в публикации.

По первоначальным прогнозам в октябре планировалось получить в бюджет от нефтегазовых доходов 282,8 млрд рублей. Однако полученный объем средств, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составит 275,2 млрд рублей.

В начале октября ТАСС со ссылкой на заявление Министерства финансов (Минфина) сообщили, что по итогам сентября российский бюджет недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов.

До этого аналитики инвестиционно-банковского подразделения группы компаний BCS Global Markets заявили, что спасти российский бюджет от дефицита до конца 2022 года сможет только продажа нефти, примерно, по $100 за баррель.