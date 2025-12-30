Украинский дрон атаковал одно из предприятий в ЛНР

Украинский беспилотник атаковал территорию предприятия «Луганский автодор» в Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба республики в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что в результате налета осколками повреждены 3 самосвала, автогрейдер и трактор. Никто из сотрудников предприятия не пострадал, отметили в пресс-службе ЛНР.

Накануне в результате атаки украинского дрона на автомобиль пострадал житель Сватово. Сообщается, что у пострадавшего диагностированы осколочные ранения, его доставили в больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области после атаки дрона пострадал ребенок.