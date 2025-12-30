Ряд рейсов задержали в аэропорту Краснодара из-за ограничений на полеты

В аэропорту Краснодара в связи с введением временных ограничений задерживаются 20 рейсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани.

По состоянию на 10:50 мск, в аэропорту задерживались восемь рейсов на вылет и 12 — на прилет.

30 декабря пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что аэропорт в Краснодаре приостановил прием и отправку воздушных судов. Он уточнил, что временные ограничения ввели ради обеспечения безопасности полетов.

Накануне в московском аэропорту Шереметьево задержали более 15 рейсов на вылет и свыше 60 рейсов на прилет. Как писали журналисты ТАСС, это привело к образованию крупных очередей на регистрацию. При этом информация о причинах внесения изменений в расписание не поступала. Пассажирам перенесенных рейсов через громкоговорители сообщали о возможности бесплатно получить воду и питание в кафе терминалов.

Утром в тот же день временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Пскова. Они действовали примерно с 6:29 мск до 8:27 мск.

Ранее в аэропортах Москвы из-за ограничений задержали почти 300 рейсов.