Адвокаты Долиной не стали обжаловать решение о ее выселении из квартиры в Москве

Долина не стала обжаловать решение о своем выселении, оно вступило в силу

Сторона защиты певицы Ларисы Долиной не стала обжаловать решение суда о выселении артистки из квартиры в Хамовническом районе Москвы. Об этом рассказала ТАСС адвокат артистки Мария Пухова.

Срок обжалования истек, решение о выселении певицы из квартиры вступило в силу.

До этого сообщалось, что артистка отказалась отдать ключи от квартиры ее покупательнице Полине Лурье.

Долина должна была выехать из квартиры 25 декабря после того, как приговор о выселении пришел в силу. Адвокат Светлана Свириденко заявила, что Лурье не хочет выселять народную артистку России с помощью судебных приставов до 5 января.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены. Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что мошенники, укравшие деньги у Долиной, использовали 10 банковских счетов.