Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Адвокаты Долиной не стали обжаловать решение о ее выселении из квартиры в Москве

Долина не стала обжаловать решение о своем выселении, оно вступило в силу
РИА Новости

Сторона защиты певицы Ларисы Долиной не стала обжаловать решение суда о выселении артистки из квартиры в Хамовническом районе Москвы. Об этом рассказала ТАСС адвокат артистки Мария Пухова.

Срок обжалования истек, решение о выселении певицы из квартиры вступило в силу.

До этого сообщалось, что артистка отказалась отдать ключи от квартиры ее покупательнице Полине Лурье.

Долина должна была выехать из квартиры 25 декабря после того, как приговор о выселении пришел в силу. Адвокат Светлана Свириденко заявила, что Лурье не хочет выселять народную артистку России с помощью судебных приставов до 5 января.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены. Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что мошенники, укравшие деньги у Долиной, использовали 10 банковских счетов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27533701_rnd_3",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+