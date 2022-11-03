Илон Маск собирается уволить половину сотрудников Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее купил социальную сеть Twitter, намерен уволить около половины всех сотрудников компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их данным, под сокращение попадут порядка 3,7 тыс. из 7,5 тыс. работников Twitter. Тем сотрудникам, кто не будет уволен, запретят работать удаленно. Такие меры, как считают источники, направлены на понижение расходов.

Ранее газета The New York Times написала, что соцсеть столкнулась с исходом руководителей и «пугливых» рекламодателей из-за того, что Маск и его советники установили контроль над компанией, готовятся сокращать сотрудников и вносить изменения в Twitter.

На прошлой неделе стало известно, что Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, но в июле он отозвал предложение. Затем руководство Twitter подало на бизнесмена иск в суд. В октябре предприниматель все-таки решил завершить сделку по покупке соцсети.