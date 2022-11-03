Эрдоган раскрыл объем запасов газа на месторождении в Черном море

Эрдоган: запасы газа на месторождении в Черном море оцениваются в 540 млрд кубометров

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл объем запасов газа на месторождении в Черном море. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам главы государства, разведанные запасы газа на месторождении Сакарья в Черном море составляют 540 млрд кубометров.

«Вероятно, эта цифра вырастет», — добавил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция в ноябре закончит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря.

До этого газета Sabah написала, что Турция вложит почти $10 млрд в проект добычи и транспортировки 540 млрд куб. м с месторождения Сакарья.

Ожидается, что первые поставки газа должны поступить в Турцию в 2023 году.

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