Эрдоган заявил, что Турция в ноябре достроит трубопровод для газа из Черного моря

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара в ноябре завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря.

«BOTAŞ (Госкомпания Турции. – «Газета.Ru») в этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе», — приводит слова Эрдогана Habertürk.

Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти $10 млрд в проект добычи и транспортировки 540 млрд куб. м с месторождения Сакарья в Черном море.

Ожидается, что первые поставки газа должны поступить в Турцию в 2023 году.