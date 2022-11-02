Bloomberg: отказ от российского газа обойдется Германии в €45,4 млрд

Правительство Германии полагает, что замена российского газа обойдется стране примерно в €45,4 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опубликованный парламентом ФРГ отчет.

В министерстве экономики при этом отметили, что финальные цифры будут зависеть от динамики цен на газ. При этом «особое значение имеют неустойчивые цены на газ на спотовом рынке, где необходимо закупать части необходимого количества».

В правительстве пояснили, что замещают российский трубопроводный газ поставками из Норвегии, а также увеличением закупок сжиженного природного газа в таких странах, как США, Катар, Алжир и другие части Африки. Также готовится инфраструктура для пяти новых плавучих терминалов СПГ, но власти пока не могут оценить затраты на эти проекты, поскольку они зависят от местоположения и стадии разработки.

Накануне были опубликованы результаты исследования школы управления Hertie в Берлине, согласно которым промышленность в Германии смогла уменьшить потребление газа в сентябре 2022 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.