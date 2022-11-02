В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии

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В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении областного отделения энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети», опубликованном в соцсетях.

«Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК «Укрэнерго» дал распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас», — заявили в организации.

Экстренные отключения электроэнергии в ДТЭК объяснили значительно возросшим ее потреблением. В компании добавили, что составленные ранее графики отключений уже не действуют.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о введении ограничений на потребление электроэнергии в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины.

Утром 2 ноября в центре и на севере Украины были введены графики почасовых отключений с 6:00 (7:00 по московскому времени).

10 октября Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия украинских властей.

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