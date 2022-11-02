США пообещали выделить Молдавии $50 млн на покупку электроэнергии

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

США пообещали отправить Молдавии $50 млн на закупку электроэнергии, а также на усиление энергобезопасности. Об этом сообщается на сайте представительства USAID (Агентства США по международному развитию) в Кишиневе.

«USAID сотрудничает с правительством Молдавии с целью принятия поправки к существующему соглашению о целях развития, которая позволит использовать $30 млн из бюджета США для возмещения расходов на покупку электроэнергии», — отметили в публикации.

Там также добавили, что дополнительно будет выделено около $19,5 млн для того, чтобы укрепить энергобезопасность Молдавии. В общей сумме помощь республике составит почти $50 млн.

Ранее в среду бывший глава государства Игорь Додон заявил, что тарифы на электроэнергию в Молдавии могут вырасти более чем в три раза из-за некомпетентности властей. По его словам, что в этой ситуации люди могут выйти на улицу и бороться с таким режимом, так как другого варианта уже не остается.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила в ходе выступления перед парламентом Румынии, что ее страна переживает серьезный энергетический кризис и может остаться без газа и электроэнергии зимой. По словам Санду, тариф на газ для потребителей в Молдавии за последний год увеличился в шесть раз, а ситуация с электричеством не менее серьезная.

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