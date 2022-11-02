«Росэнергоатом» сообщил о переводе двух реакторов ЗАЭС в режим горячего останова

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что пятый и шестой реакторы Запорожской атомной электростанции (АЭС) были переведены из режима холодного останова в горячий. Его слова передает ТАСС.

Карчаа уточнил, что станция не генерирует энергию, но работает на теплоотдачу.

«Это результат усилий сотрудников станции, помощи и сопровождения процессов со стороны концерна «Росэнергоатом» и госкорпорации «Росатом», результат политической воли власти», — подчеркнул советник гендиректора концерна.

По его словам, сейчас сохраняется реальный риск ударов ВСУ по электро- и теплосетям, а также линиям электропередач. Карчаа отметил, что, если это произойдет, реактор придется расхолаживать на дизель-установках, что несет серьезный риск ядерной безопасности.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС является «непростым», Россия в настоящее время активно его изучает. Он также выразил надежду, что присутствие экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС позволит минимизировать ущерб от ударов украинской армии по станции.

До этого сообщалось о начале интеграции Запорожской АЭС и ее работников в юрисдикцию российского концерна «Росэнергоатом».