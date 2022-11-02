«Росэнергоатом» сообщил о переводе двух реакторов ЗАЭС в режим горячего останова

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что пятый и шестой реакторы Запорожской атомной электростанции (АЭС) были переведены из режима холодного останова в горячий. Его слова передает ТАСС.

Карчаа уточнил, что станция не генерирует энергию, но работает на теплоотдачу.

«Это результат усилий сотрудников станции, помощи и сопровождения процессов со стороны концерна «Росэнергоатом» и госкорпорации «Росатом», результат политической воли власти», — подчеркнул советник гендиректора концерна.

По его словам, сейчас сохраняется реальный риск ударов ВСУ по электро- и теплосетям, а также линиям электропередач. Карчаа отметил, что, если это произойдет, реактор придется расхолаживать на дизель-установках, что несет серьезный риск ядерной безопасности.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС является «непростым», Россия в настоящее время активно его изучает. Он также выразил надежду, что присутствие экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС позволит минимизировать ущерб от ударов украинской армии по станции.

До этого сообщалось о начале интеграции Запорожской АЭС и ее работников в юрисдикцию российского концерна «Росэнергоатом».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть