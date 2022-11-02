BFM: дистрибьютер ликера Jägermeister опроверг уход из России

close
100%
Christophe Gateau/Global Look Press

Дистрибьютор немецкого крепкого ликера Jägermeister опроверг уход напитка из России. Об этом сообщает BFM.

Дистрибьютор отметил, что несмотря на перебои с поставкой продукта, контракт все еще действует.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время ожидается новая поставка ликера.

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявлял, что производитель крепкого ликера Jägermeister официально покидает Россию. По его словам, в настоящее время дистрибьюторы ищут варианты поставок.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, зарубежные компании друг за другом начали покидать российский рынок или временно приостанавливать свою деятельность в этой стране. Так, Россию покинул американский ретейлер Gap, который полностью уходит из России и закрывает магазины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть