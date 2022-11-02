МВД РФ предложило разрешить закупку электротехники без предельной цены в условиях санкций

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Министерство внутренних дел России в условиях санкций предложило разрешить закупать ноутбуки, планшеты и транспортные средства без привязки к предельным ценам. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время при закупке ноутбуков, планшетов, периферийного оборудования ‎и автомобилей от потенциальных поставщиков поступают ценовые предложения, значительно превышающие предельные цены, установленные постановлением кабмина.

Как указано в пояснительной записке к проекту, последний разработан в целях предотвращения срыва закупок МВД России радиоэлектронной продукции, транспортных средств в условиях санкций со стороны недружественных стран.

В документе подчеркивается, что реализация проекта не повлечет за собой дополнительных расходов из федерального бюджета или нежелательных социально-экономических последствий, но существует вероятность сокращения объема имущества в количественном выражении в рамках доведенного финансирования.

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