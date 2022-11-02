Казахстан вернет в бюджет $300 млн, выведенные из страны племянником Назарбаева

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Власти Казахстана в ближайшее время вернут в бюджет страны $300 млн, которые незаконно вывел из страны Кайрат Сатыбалдыулы, племянник экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства по противодействию коррупции.

Как рассказали в пресс-службе, в результате оперативно-разыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в Казахстан принадлежащие Сатыбалдыулы и другим лицам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн, которые обращены в доход государства.

Агентство также выявило факт вложения племянником экс-президента $300 млн в иностранные ценные бумаги.

«Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана», — отметили там.

Антикоррупционное агентство продолжает расследование в отношении Сатыбалдыулы и других лиц по фактам отмывания денег и иного полученного преступным путем имущества, добавили в пресс-службе.

26 сентября суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам колонии по делу о хищениях. Подсудимый признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном. Он также заявил, что согласен со сроком и видом наказания.

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