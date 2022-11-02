Guardian: Лондон не хочет, чтобы план по отключению электроэнергии увязывали с Украиной

Газета The Guardian со ссылкой на источник утверждает, что Лондон не разглашает информацию о плане действий на случай отключения электроэнергии, потому что не хочет, чтобы его связывали с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Великобритания тестирует секретный план действий на случай отключения электроэнергии Programme Yarrow. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, при наихудшем развитии событий все сектора экономики столкнутся с «серьезными нарушениями», которые могут длиться неделю.

Источник утверждает, что правительство Соединенного Королевства не хочет разглашать данные об этом плане, чтобы его не рассматривали как нечто, связанное с Украиной, энергоснабжением и стоимостью жизни.

Собеседник издания заявил, что в этой же ситуации парламенту нужно думать о том, каким образом можно заранее помочь людям.

«Тот факт, что они говорят об этом, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это может произойти», — заявил собеседник издания.

Ранее стало известно, что инфляция в Соединенном Королевстве может достигнуть рекордных 15% в 2023 году, если правительство прекратит субсидирование счетов за электроэнергию для домохозяйств.