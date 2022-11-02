NYT: Twitter столкнулся с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей

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Kacper Pempel/Illustration/Reuters

Издание The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что социальная сеть Twitter столкнулась с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что соцсеть столкнулась с исходом руководителей и «пугливых» рекламодателей из-за того, что Маск и его советники установили контроль над компанией, готовятся сокращать сотрудников и вносить изменения в Twitter.

Собеседники издания утверждают, что на текущий момент из компании ушли уже четыре руководителя высшего звена, в том числе и директор по работе с клиентами Сара Персонетт, отвечавшая за взаимодействие с рекламодателями, продуктовый директор Джей Салливан и руководитель, отвечавший за ключевые технологии компании, Ник Калдуэлл. 

В публикации подчеркивается, что еще два топ-менеджера объявили об уходе из компании в понедельник.

Ранее стало известно, что менее чем через сутки после того, как Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter и стал новым руководителем компании, он потребовал от разработчиков изменить оформление главной страницы соцсети.

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