Экономист Беляев заявил, что решение Сунака о налогах стало удушающей петлей для Британии

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем решении о повышении налогов для покрытия дефицита бюджета лишь накидывает удушающую петлю на всю остальную экономику Британии. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Сунак, пытаясь краткосрочно решить какую-то частную для экономики задачу, тем самым набрасывает удушающую петлю на всю остальную экономику и лишает ее перспектив развития. Причем он не добьется ничего в краткосрочном аспекте, потому что вряд ли соберет такие повышенные налоги», — отметил Беляев.

По его словам, решение Сунака лишь создадут огромные проблемы для экономики Британии в долгосрочной перспективе. Причем эти проблемы уже будут решаться долгие годы. При этом сам Сунак считает, что если сейчас покроет дефицит бюджета, то все остальные проблемы в стране решатся сами собой. Однако дефицит складывается из множества факторов, что в целом говорит о дисбалансе расходов и доходов в стране.

Он добавил, что сейчас лучше всего улучшать эффективность работы промышленности всеми возможными способами. Тогда она будет давать больше прибыли, а значит, будет платить больше налогов. Но из-за своих неверных действий Сунака могут сместить с должности еще раньше, чем предыдущего премьера – Лиз Трасс, которая продержалась в должности всего 44 дня.

Ранее во вторник газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник писала, что Сунак собирается повысить налоги, чтобы покрыть дефицит в госбюджете в размере £50 млрд (около $57,3 млрд). Как пишет издание, Сунак и глава Министерства финансов Джереми Хант согласовали повышение налогов 31 октября.