Кабмин Украины уволил Юрия Витренко с поста главы «Нафтогаза»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что власти Украины уволили главу «Навтогаза» Юрия Витренко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Кабмин уволил Витренко с поста главы «Нафтогаза», — написал он.

По его словам, новым главой «Нафтогаза» может стать министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Ранее сообщалось, что Витренко написал заявление об отставке и покинет свою должность в ближайшее время. Об этом сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в компании и в Верховной раде.

Отмечается, что новым главой компании должен стать действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В соответствии с установленной процедурой Витренко должен также уволить наблюдательный совет «Нафтогаза», а при его отсутствии это сделает кабинет министров.

До этого председатель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не в состоянии оплачивать импорт газа. Витренко уточнил, что Украина самостоятельно добывает 12,5 млрд кубометров газа в год.