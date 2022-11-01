Глава «Нафтогаза Украины» Витренко подал в отставку

close
100%
Global Look Press

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко написал заявление об отставке и покинет свою должность в ближайшее время. Об этом сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в компании и в Верховной раде, передает ТАСС.

Отмечается, что новым главой компании должен стать действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В соответствии с установленной процедурой Витренко должен также уволить наблюдательный совет «Нафтогаза», а при его отсутствии это сделает кабинет министров.

Ранее председатель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не в состоянии оплачивать импорт газа. Витренко уточнил, что Украина самостоятельно добывает 12,5 млрд кубометров газа в год. В распоряжении страны находится 14,2 млрд кубометров природного газа, который содержится в хранилищах Украины. Однако для производства электроэнергии нужно еще около 3 млрд кубометров из-за рубежа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть