Глава «Нафтогаза Украины» Витренко подал в отставку

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко написал заявление об отставке и покинет свою должность в ближайшее время. Об этом сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в компании и в Верховной раде, передает ТАСС.

Отмечается, что новым главой компании должен стать действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В соответствии с установленной процедурой Витренко должен также уволить наблюдательный совет «Нафтогаза», а при его отсутствии это сделает кабинет министров.

Ранее председатель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не в состоянии оплачивать импорт газа. Витренко уточнил, что Украина самостоятельно добывает 12,5 млрд кубометров газа в год. В распоряжении страны находится 14,2 млрд кубометров природного газа, который содержится в хранилищах Украины. Однако для производства электроэнергии нужно еще около 3 млрд кубометров из-за рубежа.