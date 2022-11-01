Минфин США разрешил до 19 января разгружать танкеры с нефтью из России без «потолка цен»

На танкеры с нефтью из России не станут распространять потолок цен, если сырье загрузят до 5 декабря и разгрузят до 19 января. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на разъяснения Минфина США.

Таким образом, министерство уточнило один из ключевых вопросов по плану ограничения стоимости: что произойдет с партиями российского сырья по цене выше установленного предела, которые были загружены до установленного срока (5 декабря), но оставались в пути, когда режим вступил в силу.

В начале сентября главы министерств финансов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) договорились ввести потолок цен на нефть. Страны — участницы альянса запланировали ввести ограничение стоимости для энергоносителя к 5 декабря.

В первой половине октября глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель.

До этого президент Владимир Путин сказал, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничивают цены на нефть.