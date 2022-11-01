Центробанк России зарегистрировал платежную систему «Астрасенд»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Центробанк (ЦБ) России зарегистрировал новую платежную систему (ПС (организация запрещена в России)) «Астрасенд». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Небанковская кредитная организация «Инкахран» зарегистрирована в качестве ее оператора, указали в ЦБ.

Через «Астрасенд», как отмечается в документах на сайте платежной системы, можно будет отправлять денежные переводы как по стране, так и за ее переделы.

Перечень стран, куда можно отправить деньги, будет вскоре опубликован на сайте ПС. Переводы возможны в долларах и рублях.

«Инкахран» — частная компания, созданная в 1991 году и предлагающая услуги инкассации. В 2015-м получила лицензию на осуществление банковской деятельности.

Ранее Центробанк России выдал лицензию расчетной организации «АЗИЯПЭЙ».

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