В Иране заявили о вложениях инвесторов из РФ в нефтегазовые проекты в размере $4,5 млрд

Российские компании и инвесторы вложили в разработку нефтяных и газовых месторождений, а также в другие проекты в этой отрасли в Иране $4,5 млрд. Об этом заявил министр нефти исламской республики Джавад Оуджи, передает Shana.

«На данный момент российские компании и инвесторы заключили контракты с Ираном на разработку нефтяных и газовых месторождений на сумму $4,5 млрд, некоторые проекты реализованы на 7-35%», — отметил Оуджи.

По его словам, Иран должен воспользоваться хорошей возможностью для развития энергетики, транспорта, экономики, промышленности и прочих сфер.

Он добавил, что взаимодействие России и Ирана в банковской сфере сейчас важно больше всего. Кроме того, отношения двух стран за всю историю еще не были настолько близки, как сейчас.

30 октября Россия и Иран заключили несколько соглашений, которые касаются развития в сельскохозяйственной сфере в рамках заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

До этого агентство Tasnim сообщило, что Иран поставит в Россию 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения. А в первой половине октября министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой сфере на сумму более $40 млрд.