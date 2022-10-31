Британская Ascot приостановила страхование грузов по зерновой сделке

Британская компания-страховщик Lloyd's Ascot приостанавливает оформление страхового покрытия новых поставок через безопасный коридор, открытый в Черном море в рамках зерновой сделки, передает агентство Reuters.

«Мы делаем паузу в котировках новых поставок до тех пор, пока мы лучше не разберемся в ситуации», — заявил глава грузового отдела компании Крис Макгилл.

Он уточнил, что уже заключенные страховые контракты остаются в силе.

Ранее Минобороны РФ сообщило о приостановке движения судов по маршруту в рамках зерновой сделки после того, как в порту Севастополя были атакованы корабли ВМФ России. В МИД РФ заявили, что удар нанесли украинские беспилотники под прикрытием гуманитарного коридора.