Небензя: санкции блокируют коммерческие и гуманитарные поставки сельхозпродукции из России

Небензя: санкции Запада блокируют гуманитарные поставки сельхозпродукции из России

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Seth Wenig/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что санкции Запада блокируют как коммерческие, так и гуманитарные поставки сельскохозяйственных товаров из России на мировой рынок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лицемерно обвиняя Россию в провоцировании мирового голода, Вашингтон и Брюссель умалчивают, что именно их санкции блокируют не только российский сельхозэкспорт <...>, но и безвозмездные поставки», — сказал он.

Небензя также оценил потенциальные коммерческие поставки в 30 миллионов тонн продовольствия и 25 миллионов тонн удобрений до конца года, а гуманитарные — в 500 тыс. тонн зерновых и 286 тысяч тонн удобрений для нуждающихся стран.

При этом, как подчеркнул постпред РФ, отсутствует прогресс в реализации меморандума России и ООН о нормализации сельскохозяйственного экспорта из России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова поставлять продовольствие и удобрения во многие страны для устранения угроз продовольственной безопасности в мире, однако этому мешают США.

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