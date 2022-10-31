Песков оценил вероятность возращения России замороженных за рубежом резервов

Россия продолжит отстаивать свои интересы в вопросе заморозки за рубежом ее золотовалютных резервов, что является «актом международного воровства». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надежда умирает последней», — отметил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что «используя доллар как оружие», западные страны, включая США, «дискредитировали институт международных финансовых резервов». Глава государства указал, что Запад сначала обесценил их за счет инфляции в зоне доллара и евро, а затем и вовсе — «цап-царап — прикарманил» золотовалютные резервы РФ.

Согласно данным отчета конференции Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию, объем внутреннего валового продукта (ВВП) России по итогам следующего года может вырасти на 1,3%. Однако в этом году спад экономики страны может составить 7%. Отмечалось, что на российскую экономику оказывает влияние действие международных финансовых санкций, включая заморозку части золотовалютных резервов Банка России, а к концу года негативный эффект усилят торговые ограничения. Все это приведет к резкому спаду российского ВВП.