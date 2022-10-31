Лукашенко заявил об «оживлении» экономики Белоруссии

Экономика Белоруссии демонстрирует «хорошее оживление», заявил президент республики Александр Лукашенко.

В понедельник, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко, белорусский лидер отметил, что в последние месяцы и недели отмечается «определенное хорошее оживление и рост экономики в целом».

«Я это говорю специально и подчеркиваю, чтобы наши люди понимали, что не все так хорошо», — цитирует президента НСН.

Глава государства указал, что министр экономики «не приукрашивает» ситуацию, и власти знают о возникающих на предприятиях и производствах проблемах.

«Они всегда были. Тем более есть они и сейчас в условиях этих санкций. Но в целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты», — цитирует Лукашенко сайт «Аргументы и факты».

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