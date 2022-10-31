В МИД РФ пообещали выполнить все договоренности по поставкам пшеницы в Египет

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Yoruk Isik/Reuters

В МИД РФ пообещали выполнить все договоренности по поставкам пшеницы в Египет. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Богданов выразил надежду на сотрудничество с Египтом по пшенице, несмотря на выход России из зерновой сделки.

«Все, о чем мы договаривались с нашими партнерами, в том числе с таким важным партнером, как Египет, с которым у нас очень большой объем сотрудничества по разным направлениям, — все будет выполняться <...> Мы готовы поддерживать наших африканских партнеров и на севере Африки, и в Центральной Африке», — пояснил Богданов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара продолжит выполнять условия по «зерновой сделке», несмотря на колебания со стороны России.

Эрдоган отметил, что произведенная на территориях Украины и России пшеница должна была поступить в те страны, который столкнулись с голодом.

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