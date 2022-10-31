Депутат Госдумы Белик заявил, что НАТО использовала зерновую сделку для «темных делишек»

Депутат Белик уличил НАТО в использовании зерновой сделки для прикрытия «темных делишек»

close
100%
uma.gov.ru/Wikipedia

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что страны-члены Североатлантического альянса и Украина воспользовались зерновой сделкой для своих «темных делишек». Таким мнением он поделился с РИА Новости.

«Так называемая зерновая сделка была покрывалом, под которым НАТО стряпала свои темные делишки с Украиной. Сейчас покрывало сдернули, но делишки никуда не делись. Эти ребята обнаглели настолько, что говорят, что им без разницы, есть ли участие РФ в коридоре от Босфора до Одессы», — отметил Белик.

Депутат подчеркнул, что Российская Федерация не является второстепенной фигурой в Черном море, поэтому решение Москвы по зерну — это не «беззаботное дефиле суден непонятно с чем в порты Одессы».

«Выход из зерновой сделки — наше принципиальное решение, бесследно для Запада и Украины это не пройдет», — уверен Белик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выполнять условия по «зерновой сделке», несмотря на колебания со стороны Москвы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть