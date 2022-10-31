Депутат Госдумы Белик заявил, что НАТО использовала зерновую сделку для «темных делишек»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что страны-члены Североатлантического альянса и Украина воспользовались зерновой сделкой для своих «темных делишек». Таким мнением он поделился с РИА Новости.

«Так называемая зерновая сделка была покрывалом, под которым НАТО стряпала свои темные делишки с Украиной. Сейчас покрывало сдернули, но делишки никуда не делись. Эти ребята обнаглели настолько, что говорят, что им без разницы, есть ли участие РФ в коридоре от Босфора до Одессы», — отметил Белик.

Депутат подчеркнул, что Российская Федерация не является второстепенной фигурой в Черном море, поэтому решение Москвы по зерну — это не «беззаботное дефиле суден непонятно с чем в порты Одессы».

«Выход из зерновой сделки — наше принципиальное решение, бесследно для Запада и Украины это не пройдет», — уверен Белик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выполнять условия по «зерновой сделке», несмотря на колебания со стороны Москвы.