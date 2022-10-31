Координатор ООН по зерновой сделке заявил, что суда с зерном не могут быть военной целью

Координатор ООН по зерновой сделке Амир Абдулла заявил, что гражданские грузовые суда с зерном не могут быть военной целью, и продовольствие должно продолжать поступать. Об этом он написал в своем Twitter.

«Гражданские грузовые суда никогда не могут быть военной целью или заложниками. Продовольствие должно поступать», — написал Абдулла.

До этого посол РФ в Турции Алексей Ерхов говорил, что Москва не видит выполнения обещаний по вывозу своей продукции в рамках выполнения зерновой сделки. По словам Ерхова, 8,5 млн тонн украинского зерна покинули порты, но в плане экспорта из России никаких изменений нет.

Также ранее делегации ООН, Анкары и Киева утвердили на 31 октября график движения 16, а не 14 судов по морскому гуманитарному коридору. 12 судов отправятся из украинских портов, а четыре — в украинские порты.