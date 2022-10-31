Посол РФ в Сербии: Белград продолжит отказываться от антироссийских санкций

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Darko Vojinovic/AP

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал в интервью РИА Новости, что новый кабинет министров во главе с премьером Аной Брнабич продолжит отказываться от введения антироссийских санкций.

По словам дипломата, в заявлениях вновь назначенных министров нет каких-либо элементов, которые бы указывали на изменение курса в отношении антироссийских санкций.

«Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин «правительством преемственности», которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда. Это подтверждают выступление премьера Аны Брнабич и дебаты в парламенте, заявления вновь назначенных министров», — пояснил Боцан-Харченко.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич говорил, что республика может рассчитывать лишь на помощь со стороны России, если Совбез ООН вновь решит поднять вопрос о событиях в Сребренице. В прошлый раз тема геноцида поднималась в 2015 году.

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