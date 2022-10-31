Посол РФ в Турции: Москва не видит выполнения обещаний по вывозу своей продукции

Посол Ерхов: Москва не увидела выполнения обещаний о вывозе продукции по зерновой сделке

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Nina Lyashonok/AP

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что Москва не видит выполнения обещаний по вывозу своей продукции в рамках выполнения зерновой сделки. Об этом он рассказал в интервью турецкой газете Dünya.

По словам посла, 8,5 млн тонн украинского зерна покинули порты, но в плане экспорта из России никаких изменений нет.

«Конечно, мы поставляем ряд продуктов на международный рынок, в том числе в Турцию, которая традиционно закупает у нас большое количество зерна. Но мы не видим выполнения данных нам обещаний относительно облегчения наших поставок», — пояснил Ерхов.

Посол добавил, что России не может получать платежи за товары, поставки которых идут на условиях экспорта.

Ранее сообщалось, что делегации ООН, Анкары и Киева утвердили на 31 октября график движения 16, а не 14 судов по морскому гуманитарному коридору. ООН проинформировала Москву о данном решении.

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