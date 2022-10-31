Мининвестиций Индонезии: Джакарта планирует создать картель наподобие ОПЕК для никеля

Джакарта изучает возможность создания структуры наподобие ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) для государств, которые занимаются добычей никеля и других полезных ископаемых, используемых для аккумуляторов. Об этом заявил министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалиа в интервью газете Financial Times.

«Я вижу целесообразность в создании ОПЕК для управления торговлей нефтью, что обеспечивает предсказуемость для потенциальных инвесторов и потребителей. Индонезия изучает возможность создания схожей структуры управления для наших полезных ископаемых, включая никель, кобальт и марганец», — сказал министр.

В Financial Times отметили, что на Индонезию приходится четверть мировых запасов никеля. Джакарта — лидер по добыче этого металла. Другие значимые игроки рынка — Россия, Канада и Австралия.

Во второй половине октября сообщалось что исследователи из Сколтеха разработали инновационный материал для катодов литий-ионных батарей электротранспорта, который позволит увеличить пробег электрокаров на одной зарядке.

В начале сентября агентство Reuters написало, что Европейский Союз и США нарастили поставки российского никеля и алюминия с марта по июнь почти в два раза.