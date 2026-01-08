Размер шрифта
«Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима»: от Костылевой отказался новый тренер

Фигуристка Костылева вернулась к Плющенко, прекратив сотрудничество с Федченко
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Елена Костылева вернулась в тренировочную группу Евгения Плющенко, прервав недолгое сотрудничество с тренером Софьей Федченко. Об этом сообщает пресс-служба спортивной школы «Триумф».

«Лена — очень талантливая девочка, но наши пути в спорте разные. Мы прекращаем сотрудничество и желаем спортсменке успеха в шоу и соревнованиях! Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно, это ее спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем», — сказано в заявлении школы.

В «Триумфе» указали на систематические нарушения со стороны спортсменки: пропуски тренировок, невыполнение условий по контролю веса и тренировочных заданий, а также вмешательство в процесс матери фигуристки, Ирины Костылевой.

Официально о прекращении совместной работы Плющенко объявил 21 декабря.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

Ранее тренер Федченко заявила, что ее не пугает ситуация вокруг фигуристки Костылевой.

