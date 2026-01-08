Размер шрифта
«Увезли в реанимацию»: автобус с пассажирами попал в лобовое ДТП в Пермском крае

Под Пермью автобус с пассажирами попал в лобовое ДТП с «Газелью»
Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае на трассе «Пермь — Березники» произошло лобовое ДТП с участием автобуса и грузовика «Газель». Об этом сообщается в Telegram-канале краевого минтранса.

«По предварительной информации, водитель «Газели» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автобусом. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Экипаж ГИБДД уже работает на месте ДТП», — отмечается в сообщении.

Автобус следовал из Соликамска в Пермь. Его водитель получил травмы, ему оказали медпомощь на месте. В краевом минтрансе утверждают, что среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

При этом Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что одного из пассажиров автобуса увезли в реанимацию. Водителю «Газели» выжить не удалось. На месте аварии собралась большая пробка, возможен проезд только для легковых машин.

Ранее под Красноярском легковую машину разорвало в ДТП.

