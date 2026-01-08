В Монино произошел сильный пожар

В подмосковном Монино загорелось здание с магазином и балетной мастерской

В городе Монино Московской области загорелось здание, в котором размещены магазин и другие организации. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Горит здание, где размещены магазин «Фикс-прайс», багетная мастерская и ряд других организаций», — сказано в посте.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что около горящего строения собрались люди.

О пострадавших в результате сильного пожара не сообщается, неизвестны и другие подробности происшествия. МЧС на момент публикации не прокомментировало информацию.

Накануне сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на крыше предприятия на востоке Москвы. Пожар произошел на проспекте Буденного. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

6 января вспышка жира произошла в вентиляции на фудкорте в ТРЦ «Рио Севастопольский» на Большой Черемушкинской улице Москвы. В результате пожара были «эвакуированы» 950 человек. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Торговый центр вернулся к штатной работе.

Ранее в Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны.