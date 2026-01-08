Автомобиль разорвало при ударе о фуру на встречке в Сибири

В Красноярском крае Hyundai разорвало при ударе о фуру на встречной полосе

В Красноярском крае водитель Hyundai Accent выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления Госавтоинспекции.

«Предварительно установлено, что сегодня в 13.00 на 784 км. автодороги Р-255 «Сибирь» Емельяновского района 54-летняя женщина, следуя на автомобиле «Хендэ Акцент» со стороны Ачинска в сторону Красноярска, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения», — отмечается в сообщении.

На встречной полосе легковой автомобиль врезался в фуру с тягачом Volvo. Женщина, сидевшая за рулем Hyundai, получила травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с места ДТП видно, что у легковой машины полностью деформировался кузов, вырвало подвеску, оторваны дверь и капот, смята крыша.

