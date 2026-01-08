Размер шрифта
ЧЕ по тяжелой атлетике отменен из-за невыдачи виз россиянам

EWF отменил юниорский ЧЕ по тяжелой атлетике из-за отказа в выдаче виз россиянам
Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) официально отменила чемпионат Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет, который должен был состояться в Польше в 2026 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной такого решения стали проблемы с получением виз для участников из России и Беларуси. Новым местом проведения турнира выбрана Албания. Соревнования состоятся в октябре 2026 года.

«Федерация выступает за инклюзивность, равные возможности и единство в спорте и не приемлет дискриминации по политическим или геополитическим признакам, особенно в то время, когда во всем мире растет напряженность в этой области. EWF по-прежнему привержена защите прав спортсменов на честное участие в соревнованиях без политических барьеров», — сказано в сообщении организации.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее МОК не стал отвечать на запросы российских вещателей насчет показа Олимпиады-2026.

