Балицкий сообщил об ударах ВСУ по населенным пунктам в Запорожской области

Балицкий: ВСУ за сутки дважды били по гражданским объектам в Запорожской области
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки дважды наносили удары по населенным пунктам в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Каменку-Днепровскую и Черниговский муниципальный округ. В первом населенном пункте ударам подверглась гражданская инфраструктура. В муниципальном округе после атаки зафиксировали повреждение административного здания в селе Новоказанковато и магазина.

«Пострадавших нет», — подчеркнул Балицкий.

Он добавил, что в настоящее время оперативные и коммунальные службы работают в штатном режиме.

6 января военные ВСУ атаковали частный сектор Токмакского муниципального округа Запорожской области. В результате пострадала женщина 1964 года рождения. Губернатор региона рассказал, что мирная жительница получила легкие травмы, ее жизни ничего не угрожало.

За день до этого украинские бойцы обстреляли Каменско-Днепровский округ Запорожской области, повредив жилой дом и легковой автомобиль. В здании оказались повреждены кровля, фасад и остекление.

Ранее беспилотник ВСУ упал на территории больницы в Запорожской области.

