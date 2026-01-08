Мужчина сломал подростку нос из-за очереди на каток в Калуге

В Калуге пьяный мужчина избил 16-летнего подростка из-за очереди на каток. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Калуга».

Инцидент произошел в очереди на каток, расположенный возле здания городского правительства. Пьяный мужчина влез в очередь перед подростком, который сделал ему замечание. В ответ мужчина ударил его по голове, а затем начал избивать ногами, когда юноша упал на землю.

Прибывшие на место медики скорой помощи доставили юношу в больницу. В результате нападения у пострадавшего зафиксировали перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.

До этого в Перми мать двоих детей избила другую женщину в очереди на прием в больнице. Также злоумышленница отобрала у жертвы телефон и разбила его о дерево на территории учреждения.

Ранее в Подмосковье детский тренер по фигурному катанию чуть не пробил череп своей девятилетней подопечной.