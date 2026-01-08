Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Мужчина сломал подростку нос из-за очереди на каток в Калуге

В Калуге мужчина сломал подростку нос из-за очереди на каток
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Калуге пьяный мужчина избил 16-летнего подростка из-за очереди на каток. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Калуга».

Инцидент произошел в очереди на каток, расположенный возле здания городского правительства. Пьяный мужчина влез в очередь перед подростком, который сделал ему замечание. В ответ мужчина ударил его по голове, а затем начал избивать ногами, когда юноша упал на землю.

Прибывшие на место медики скорой помощи доставили юношу в больницу. В результате нападения у пострадавшего зафиксировали перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.

До этого в Перми мать двоих детей избила другую женщину в очереди на прием в больнице. Также злоумышленница отобрала у жертвы телефон и разбила его о дерево на территории учреждения.

Ранее в Подмосковье детский тренер по фигурному катанию чуть не пробил череп своей девятилетней подопечной.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27578341_rnd_7",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+