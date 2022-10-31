Американский предприниматель Илон Маск сообщил о полном пересмотре процесса верификации аккаунтов в Twitter. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Сейчас весь процесс верификации пересматривается», — сообщил миллиардер.

Верификация в Twitter подразумевает наличие голубого значка, подтверждающего подлинность аккаунта, если его владельцем является известный человек или бренд.

Ранее Илон Маск назвал ложными сведения об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса акциями. До этого The New York Times писала, что увольнения в компании будут происходить до 1 ноября — даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций как части компенсации.

Reuters и CNBC также сообщали, что Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети.

По данным The Washington Post, предприниматель планирует сократить 75% сотрудников компании.