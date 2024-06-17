Сотрудников ростовского СИЗО допрашивают после захвата заложников

Следователи допрашивают сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону после захвата заложников 16 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Их интересует, как осуществлялся надзор и контроль, досмотр передачек, проводилась ли профилактика противоправных деяний, в том числе радикальных течений», — говорится в сообщении.

До этого РИА Новости сообщало, что несколько запрещенных предметов изъяли в следственном изоляторе Ростова-на-Дону во время обыска после захвата заложников.

Собеседник агентства не назвал предметы, о которых идет речь.

16 июня заключенные СИЗО-1 в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

Ранее РИА Новости сообщало, что в ростовском СИЗО-1 содержались 900 заключенных при вместимости 500 человек.